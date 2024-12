Ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Paul Vandenabeele en Marguerite De Leersnijder door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden in Sint-Baafs-Vijve op 10 december1964. Paul werd geboren in Oostrozebeke op 26 december 1941. Marguerite zag het levenslicht in Kortrijk op 8 december 1944. Ze hebben vier kinderen, twaalf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. (PPW/foto HDV)