Marcel en Mariette vieren hun platina huwelijksjubileum

Marcel Mahieu (88) en Mariette Desaegher (83) vierden onlangs hun zeventigste huwelijksverjaardag. Marcel (88) is een geboren en getogen Mesenaar en komt uit een gezin van zes kinderen, van wie hij de oudste was. Mariette werd ook geboren in Mesen en heeft nog één zus. Zij liep school in Mesen en bleef dan op jonge leeftijd thuis om voor haar moeder te zorgen die een been geamputeerd werd. Marcel ging ook naar school in Mesen en vervolgens nog drie jaar in Armentières, waar hij de landbouwschool volgde. Later werkte hij op zijn ouderlijk hof als landbouwer. Mariette ging op diezelfde boerderij helpen en van het een kwam het ander.

Marcel en Mariette stapten op 13 september 1958 in het huwelijksbootje in Mesen. Net op dat moment was er kermis in de stad en stond de Markt vol met kermiskramen. Na hun huwelijk woonden ze eerst zeven jaar op de Beerhoek in Mesen, waarna ze hun huis kochten in de Korte Mooiestraat. Na het overlijden van de moeder van Mariette ging ze nog werken in de Lee in Ieper en vervolgens in de Jamin. Marcel ging ook nog aan de slag in enkele bouwbedrijven tot zijn pensioen. Ze kregen drie kinderen: Mario, Marnick en Marino. Ondertussen is de familie uitgebreid met acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Samen genieten ze al dertig jaar van hun pensioen. Het stadsbestuur van Mesen bracht een bezoekje aan de jubilarissen met een geschenk en een medaille van het koningshuis. Mariette had daarover nog een leuke anekdote in petto. Toen ze in het benzinestation in Callicannes werkte, heeft ze daar ooit nog toenmalig prins Albert bediend, ze mocht de benzinetank van zijn motor vullen. (foto EF)