Marcel en Marie uit Wingene vieren briljant

Marcel Duyvejonck en Marie Vanhauwaert hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd. op zondag 26 november. Het koppel werd ontvangen in het gemeentehuis en gaf daarna een groots familiefeest. Marcel (87) en Marie (86) – in de volksmond Wiske genoemd – beloofden elkaar eeuwige trouw op 17 oktober 1958.

Marcel beleefde zijn jeugdjaren op de Hille, als enige zoon. Het gezin woonde aanvankelijk op Den Ondank en later in de Rozendalestraat in Wingene. “Ik ging naar school tot aan mijn veertiende”, vertelt Marcel. “Mijn ouders stonden erop dat ik les volgde in een Franse school, maar dat wilde ik niet. Ik mocht na mijn schoolplicht mee met mijn grootvader op visronde met de triporteur, en dat was veel leuker. Op mijn achttien reed ik rond met een viscamionette. Ik leerde de stiel van mijn grootvader en later van mijn vader en zo bouwde ik een vaste klantenronde op.”

Marie is afkomstig van Waardamme. Ze hielp thuis mee op de boerderij en bij de verkoop van meel en kolen. “Ik leerde Marcel kennen toen ik achttien jaar was, op de Schare kermis in Ruddervoorde. Twee jaar later stapten wij in het huwelijksbootje en we woonden in bij de ouders van Marcel. Ik hielp mee in de vishandel en we startten de viswinkel in de Futselstraat in Wingene. Later nam onze zoon Hendrik de zaak over en toen kreeg hij nog voldoende hulp van zijn ouders. We hebben nog een zoon, Lieven. Momenteel wonen wij in een appartement langs de Wingenesteenweg, dicht bij de bibliotheek. Dat is goed, want ik ga graag naar de bibliotheek.”

(NS)