Marcel en Marie Jeanne zijn diamanten paar

Marie Jeanne (80) ziet het levenslicht in Dendermonde, maar komt als tweejarige in Nieuwpoort wonen. Ze heeft een broer en zus met wie ze samen opgroeit. Ze volgt school bij de Arme Klaren en later bij de Ecole Moyenne. Op 16-jarige leeftijd gaat ze aan de slag in de sigarenfabriek Mertens in de Canadalaan. Marcel (80) is een echte Nieuwpoortenaar die opgroeit in een gezin van vier kinderen. Ook hij gaat eerst naar de Arme Klaren en vervolgens naar de Ecole Moyenne. Als 14-jarige knaap gaat hij werken bij bakkerij Dewaele als bakkersgast. Vervolgens gaat hij met een leercontract aan de slag bij bakkerij Desaever in Ramskapelle. Na drie jaar houdt hij het daar voor bekeken en gaat hij aan het werk in de sprotfabriek Sardinerie Carbonez. In de loop van de jaren wordt hij tewerkgesteld bij diverse bouwaannemers in de regio. Op 11 mei 1963 stappen ze in het huwelijksbootje. Het koppel heeft drie kinderen: Franky, Nancy en Dirk. Marcel en Marie Jeanne zijn ook bijzonder trots op hun 6 kleinkinderen. (PG/foto IV)