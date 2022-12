Marcel en Marie-Christine uit Waregem zijn al 50 jaar gelukkig met elkaar

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Marcel Furniere en Marie-Christine Meyfroidt door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Waregem op 8 december 1972. Marcel werd geboren in Desselgem op 14 april 1947. Hij werkte als technieker bij Sint-Hubert Bekaert Textiles in Waregem en Oudenaarde. Hij houdt van klussen, fietsen en tuinieren. Marie-Christine zag het levenslicht in Waregem op 14 augustus 1955.

Ze werkte als spoelster bij Sint-Hubert Bekaert Textiles in Waregem. Ze houdt van naaien en breien en doet graag aan stamboomonderzoek. Marcel en Marie-Christine gaan nog geregeld fietsen en koesteren mooie herinneringen aan de vele reizen naar Egypte, Griekenland en Italië. Ze hebben één zoon: Carlo. De kleinkinderen heten Jolien en Yoni.

(PPW/Foto HDV)