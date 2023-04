Marcel en Marcella zijn zeventig jaar getrouwd

Marcel Desmet en Marcella Dekocker zijn naar aanleiding van hun platina huwelijksjubileum ontvangen op het stadhuis door een ruime delegatie van het gemeentebestuur. Het koppel kreeg een receptie en enkele geschenken aangeboden.

Marcella Dekocker (91) is geboren op 16 maart 1932 in Stasegem, als oudste in een gezin van drie kinderen. Zij ging naar de Meisjesschool in Stasegem en werkte vanaf haar veertien jaar, eerst als textielarbeidster bij de Kortrijkse Katoenspinnerij, daarna bij Thanssens in Deerlijk. Ze deed er nazicht van stoffen. Vervolgens werd ze cafébazin in het Brouwershof in Stasegem. Marcella houdt van tv-kijken.

Marcel Desmet (92) is geboren op 7 juni 1930 in Stasegem, als tweede in een gezin van vier kinderen. Hij ging naar de Jongensschool in Stasegem en nadien naar de Broeders Van Daele in Kortrijk. Hij werkte vanaf zijn zestien jaar tot zijn 62ste bij de toenmalige telefoonmaatschappij RTT (Regie voor Telegraaf en Telefoon, een verre voorloper van Proximus). Zijn hobby’s zijn passief voetbal en duivensport.

Marcel en Marcella leerden elkaar kennen op Stasegem Ommegang. Ze waren toen achttien en zestien. “Sommigen beweren dat we elkaar voor de naam hebben gekozen, maar we ontkennen dat”, lacht het platina paar. Ze trouwden op 7 april 1953 in Stasegem. Het koppel hield twaalf jaar lang het Brouwershof in Stasegem open. Het gezin kreeg vier kinderen: Nadine, Eddy, Johan en Nathalie. Intussen zijn er ook klein- en achterkleinkinderen. (Peter van Herzeele/foto LOO)