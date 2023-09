Marcel en Jeanne-Marie zijn vijftig jaar getrouwd

Marcel Verhaeghe (74) en Jeanne-Marie Chys (76) trouwden op 11 mei 1973. Het paar woont in Leke en heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. De jubilarissen kwamen samen met Peter Verhaeghe, Nel Devoghel en Staf en Louise Verhaeghe naar de ontvangst. De familie genoot van de sfeer in Ten Patershove en maakte met genoegen een praatje met de andere jubilarissen. De geschenken vielen in de smaak, de receptie was super en iedereen vond het heel gezellig. Een fijne attentie van stad Diksmuide. (foto ACK)