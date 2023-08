Marcel en Jacqueline zijn 70 jaar getrouwd: “Mijn vrouw was de allermooiste van vier beeldschone dochters”

Marcel Vander Beken en Jacqueline Verhaghe kregen in wzc De Pottelberg het bezoek van schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Zij kwam hen feliciteren voor hun 70ste huwelijksverjaardag, een platina huwelijksjubileum dus. Marcel en Jacqueline stapten op 1 augustus 1953 in het huwelijksbootje.

Jacqueline is geboren in Kortrijk op 10 juni 1932 als oudste van vijf kinderen: een jongen en vier meisjes. Zij ging tot haar veertiende naar school in Lendelede. Jacqueline werkte als fabrieksarbeidster bij firma De Stoop en was huishoudster bij de Nederlandse consul in Antwerpen. Zij werkte ook in een glasfabriek in Duitsland. Na haar terugkeer naar België was ze uitbaatster van Café Concordia in de Albertstraat en Café Moderne aan de Gentsesteenweg.

Haar balletjes in tomatensaus zijn berucht in de familie – Marcel

Jacqueline was van vele markten huis: ze bereidde groepsreizen voor en daguitstappen voor bejaarden van reisclub De Condé en verdeelde voedselpakketten in de Voedselbank. Nu geniet ze van een partijtje kaarten en een tripje naar de zee.

Ontmijner

Marcel is geboren op 12 december 1931 in Kortrijk. Hij is de op één na jongste uit een gezin met 9 kinderen. Marcel ging tot zijn 14de naar de Sint-Rochusschool bij de Broeders in Kortrijk. Hij vervulde zijn legerdienst als milicien bij de 6de en 8ste Linieregiment in Antwerpen. Marcel zijn carrière speelde zich af in het leger, met name in Duitsland en in België.

Hij ging op zijn 52ste met pensioen in het Munitiedepot Ontmijningsdienst in Houhulst als specialist ontmijner. Na zijn pensioen hielp hij mee in het café dat Jacqueline uitbaatte. Marcel onderhield vele jaren zijn eigen moestuin. Later vond hij zijn plezier, samen met Jacqueline, in reizen naar onder meer De Verenigde Staten, Thailand, Sri Lanka, Spanje, Rhodos, Turkije en Kroatië.

Marcel en Jacqueline leerden elkaar kennen in café Het Werkmanshuis, het café van Klara, de mama van Jacqueline. “Ik slaagde erin een afspraakje te versieren met een van de vier mooie dochters. Jacqueline was volgens mij de allermooiste en ik nam haar mee om te gaan dansen en van het een kwam het ander”, lacht Marcel.

Lekker eten

Ze trouwden op 1 augustus 1953. Dag op dag één jaar na het huwelijk werd dochter Chantal geboren. In 1955 werd zoon Jean-Paul geboren, die enkele maanden later jammer genoeg overleed. “Op mijn verjaardag”, zegt Marcel stil. In 1961 werd dochter Sabina geboren. Chantal vond het geluk bij Georges D’hollander en woont in Wilrijk. Sabina trouwde met Thierry Vanroye en woont in Harelbeke. Intussen zijn er 3 kleinkinderen, 5 achterkleinkinderen en 3 achterachterkleinkinderen.

Leuke details: Jacqueline is beroemd en berucht in heel de familie voor haar balletjes in tomatensaus, haar lamsragout en hutsepot. Marcel is berucht en beroemd als grote knuffelaar. Zij worden aangesproken met mémé en pépé.

Het geheim van hun lang en gelukkig (huwelijks)leven? “Het is stil waar het nooit waait, maar ga nooit slapen zonder een ruzie of onenigheid uit te praten. En heb wederzijds geduld, respect en begrip”, aldus Jacqueline. “Mijn leuze is dat vriendelijkheid en aandacht geen geld kosten”, besluit Marcel.