Marcel en Godelieve uit Ledegem zijn 50 jaar getrouwd

In Huyze Delicatesse in Rollegem-Kapelle vierden Marcel Desplenter en Godelieve Declercq onlangs hun gouden huwelijksverjaardag. Het koppel stapte ruim 50 jaar geleden in het huwelijksbootje.

Marcel is afkomstig uit Kortemark, Godelieve groeide op in het Kortrijkse. Ze leerden elkaar kennen in zaal Cortina in Wevelgem. Nadien vestigden ze zich in de Boonhoek. Marcel en Godelieve stammen beiden af uit een landbouwersgezin. Samen runden ze ook jarenlang een boerderij.

Het gouden echtpaar heeft twee kinderen, intussen zijn er ook zes kleinkinderen.

(BF/foto JS)