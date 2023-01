Marcel en Clarisse vieren briljanten huwelijksjubileum

Ter gelegenheid van hun 65ste huwelijksverjaardag werden Marcel Vaernewijnck-Vandercruyssen en Clarisse Nuyttens door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze huwden in Waregem op 10 januari 1958. Marcel werd geboren in Waregem op 13 juni 1934. Hij werkte bij Detaelenaere Waregem, Transvaal Waregem, Sofinal Nokere en Bekaert Textiles Waregem. Hij houdt van koken en voetbal. Clarisse zag het levenslicht in Waregem op 10 februari 1935. Ze werkte bij Gernay Waregem, Transvaal Waregem, Bekaert Waregem en Sint-Hubert Waregem. Ze was ook verantwoordelijke voor de poetsdienst in de dekenij van E. H. D. Vanhecke. Ze houdt van handwerk, breien en naaien. Marcel en Clarisse genieten met volle teugen van televisie kijken, de dagbladen lezen en genieten van de aanwezigheid van vrienden en familie. Ze koesteren mooie herinneringen aan vakanties aan zee en de reizen naar Spanje en Kreta. Ze hebben twee kinderen: Filiep en Mia. Er zijn ook zes kleinkinderen: Melanie, Marie, Thomas, Louise, Sander en Lore. De achterkleinkinderen heten Lauren, Ellis en Manon. (PPW/foto HDV)