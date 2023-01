Marcel en Anna zijn 50 jaar getrouwd

Op 22 december vierden Marcel De Geldere (75) en Anna Lansens (73) hun gouden jubileum. Het koppel trouwde in 1972. Ze werden voor hun 50ste huwelijksverjaardag door het gemeentebestuur van Lichtervelde in de bloemetjes gezet.

Marcel en Anna wonen sinds twee jaar in de Burgemeester Callewaertlaan 4B. Ze zijn allebei afkomstig uit Zwevezele, maar woonden bijna hun hele huwelijk in Torhout. Omdat de woning en de tuin daar te groot werd, was de keuze voor Lichtervelde snel gemaakt. Drie van hun vier kinderen wonen in Lichtervelde en dat speelde ook mee in de beslissing.

Hun kinderen zijn Dominiek De Geldere, getrouwd met Nancy Verhaeghe, Evelien De Geldere getrouwd met Hein Snyders, Benjamin De Geldere gehuwd met Hadewych Verhaeghe en Isabel De Geldere gehuwd met Pedro Vangheluwe. Marcel en Anna hebben acht kleinkinderen.

Marcel werkte als vertegenwoordiger, eerst bij een metaalwarenhandel in Torhout, daarna tot aan zijn pensioen bij Dumo plastic in Roeselare. Anna was leerkracht in het SIVI in Torhout waar ze onder andere mode, kleding en verkoopkunde gaf. Daarnaast was ze stagebegeleider.

Het koppel is bijna dertien jaar op pensioen. Hun hobby’s zijn kaarten, wandelen, fietsen en de kleinere tuin onderhouden. (JW)