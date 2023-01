Marc Vanhie en Rosa Dornez uit Sint-Eloois-Winkel zijn gouden paar

Op 15 december 1972 stonden Marc Vanhie en Rosa Dornez in het gemeentehuis van Sint-Eloois-Winkel om voor toenmalig burgemeester Robert Carton elkaar het jawoord te geven. Inmiddels is het Winkelse echtpaar vijftig jaar getrouwd.

Op zaterdag 24 december werden Marc en Rosa gehuldigd in het administratief centrum. Rosa zag het levenslicht op 1 februari 1951 in Izegem. Rosa heeft nog een zestien jaar jongere zus. Vader Roger Durnez en moeder Paula Dejonckheere waren bekende figuren in Sint-Eloois-Winkel en buurgemeenten. Het gezin Dornez woonde vroeger in de Sint-Jansstraat in Rollegem-Kapelle, maar verhuisde al snel naar het Dorpsplein in Sint-Eloois-Winkel.

Rosa doorliep haar lagere school in Rollegem-Kapelle, voor haar middelbaar trok ze naar Lendelede. Later studeerde ze in Tielt voor kleuterleidster. Aanvankelijk werkte Rosa bij het rijksregister in Brugge, vanaf 1980 kon ze als kleuterleidster aan de slag in eigen gemeente. Eens met pensioen zette Rosa zich in als lees- en kookmoeder.

Marc werd geboren op 27 juni 1949 als jongste spruit in een gezin met vier kinderen. Marc groeide samen met zijn broer en twee zussen op langs de Rollegemkapelsestraat in Sint-Eloois-Winkel. Marc heeft een diploma van programmeur op zak. Tijdens zijn loopbaan pendelde hij tussen Sint-Eloois-Winkel, Kortrijk en Brussel.

In 1971 ging hij aan de slag als programmeur bij Unilever in Brussel. Van 1973 tot aan zijn pensioen in 2011 voerde hij diezelfde job uit bij de toenmalige bank BAC, dat later Dexia en Belfius werd.

Muziekvereniging

Het gouden echtpaar leerde elkaar kennen op een bal van de plaatselijke muziekvereniging in De Kring. Al snel werden Marc en Rosa onafscheidelijk. Op 15 december 1972 stapte het koppel in het huwelijksbootje. Hun gezinsgeluk werd bezegeld met drie dochters: Hannelore, Annelies en Liesbet. Inmiddels zijn er ook zes kleinkinderen: Fries, Mona, Fenne, Brenthe, Anouk en Zoë.