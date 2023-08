Marc en Mia zijn gouden paar

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Marc Tieberghien en Mia Galle door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Marc en Mia trouwden op 17 augustus 1973 in Sint-Eloois-Vijve. Marc werd geboren op 11 december 1951 in Waregem. Mia zag het levenslicht in Sint-Eloois-Vijve op 29 april 1953. Het echtpaar houdt van reizen, fietsen, zwemmen, tuinieren, hun huisdieren, terrasjes doen en lekker gaan eten. Beiden zijn ook lid van Samana. Marc en Mia hebben twee kinderen: Dimitri en Isabelle en zijn oma en opa van Noah, Naud en Casey. (HDV/foto HDV)