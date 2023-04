Marc en Cecile zijn een diamanten paar

Omdat Marc Dewulf en Cecile Gheysen 60 jaar getrouwd zijn, bracht een delegatie van het Meense stadsbestuur een bezoekje aan wzc Sint-Camillus in Wevelgem, waar Cecile verblijft. Marc en Cecile werden allebei geboren in Ledegem: hij op 27 juli 1938, zij op 1 februari 1940. Op 10 april 1963 gaven ze elkaar het jawoord in Ledegem. Vervolgens gingen ze in de Waterstraat op de grens van Rekkem met Lauwe wonen. Hun huwelijk werd gezegend met twee zonen: Wim en Rik. Ze hebben ook vier kleinkinderen. Marc was productieverantwoordelijke en plantmanager bij De Witte Lietaer in Wervik. Cecile hielp aanvankelijk mee in de pasteibakkerij van haar vader en stond vervolgens in voor de opvoeding van de kinderen. (CB/foto CB)