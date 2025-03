Marc (74) en Jenny (72) vieren hun vijftigste huwelijksverjaardag

Marc Baelde (74) en Jenny Bertier (72) vierden hun gouden huwelijksjubileum.

Marc werd geboren in Poperinge, maar verhuisde op zijn vijfde met zijn ouders naar Westvleteren. Na zijn legerdienst werkte hij bij de firma Decadt om daarna via omzwervingen in het ACV en OCMW les te gaan geven in het volwassenenonderwijs cvo Miras in Ieper, wat hij bleef doen tot zijn pensioen. Jenny werd geboren in Merkem, maar verhuisde al vroeg naar Elverdinge. Ze gaf bijna haar volledige loopbaan les in de huishoudschool in Leisele. Vijftig jaar geleden stapten ze in Elverdinge in het huwelijksbootje. Nu woont het koppel in Vlamertinge. De kinderen zijn Diëgo, Nico en partner Marijke Samyn, Cindy en partner Roland Doms. Er zijn ook zes kleinkinderen: Arend,Madelief, Ilona, Lian, Laura en Amber. Op de foto zien we de jubilarissen met hun familie en een delegatie van het stadsbestuur. (EF)