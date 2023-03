Magda en Rudy zijn vijftig jaar getrouwd

Op 2 maart 1973 gaven Rudy Claeys en Magda Dedeurwaerder uit de Meersstraat in Ledegem elkaar hun jawoord. Het Ledegemse echtpaar is inmiddels vijftig jaar getrouwd en werd daarvoor feestelijk ontvangen op het gemeentehuis.

Dit mooie liefdesverhaal startte in 1952 en 1953. Magda werd geboren op 7 juli 1953 in Roeselare. Ze was het tweede kind in een gezin van vier. Magda groeide op langs de Ketenstraat in Dadizele waar ze ook de lagere school doorliep. Later volgde ze in Ingelmunster de richting snit en naad. Nadat ze eerst kort aan de slag was als naaister in Menen, werkte ze later bij Monotex en bij Tabak Vandoorne. Het grootste deel van haar carrière, 29 jaar, was ze aan de slag bij Familiehulp. Rudy zag het levenslicht op 24 augustus 1952 in Roeselare. Hij stamt af uit een gezin met tien kinderen. Het gezin Claeys woonde op de Hemelhoek. Rudy doorliep de lagere school in Ledegem.

Trouwe werknemer

Toen hij zeventien was, ging hij aan de slag bij LVD Ledegem. Hij bleef zijn werkgever zijn volledige carrière trouw. Het gouden echtpaar leerde elkaar kennen tijdens een dropping van KAJ en VKAJ. Het klikte onmiddellijk en wonderwel. Magda en Rudy beslisten om samen door het leven te gaan. Op 2 maart 1973 stonden ze in het gemeentehuis van Dadizele om elkaar hun jawoord te geven. Het kersverse paar woonde 9 maanden in bij moeder Claeys, later verhuisden ze naar de Dadizelehoek. Sinds 2021 zijn Magda en Rudy echte Ledegemnaars en wonen ze in de Meersstraat. Het gezinsgeluk werd bezegeld met drie dochters: Grietje, Nathalie en Sofie. Zij wonen allemaal in een straal van een kilometer van hun ouders. Inmiddels zijn er ook al vijf kleinkinderen: Tomas, Lars, Auwke, Jatse en Loucka. (BF)