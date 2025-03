Magda en Josephe vieren uitgesteld jubileum

Magda Devoogt (72) en Josephe Colpaert (74) waren op 29 oktober 50 jaar getrouwd maar vierden dat nu met de eerste zonnestraaltjes van een nieuwe lente.

De jubilarissen leerden elkaar lang geleden kennen op een dansavond in ’t Schuttershof in Brugge. “We hadden elkaar al eens eerder ontmoet, maar het was daar dat de vonk oversloeg”, vertelt Magda.

Magda en Josephe hadden een vleesveebedrijf in Vlissegem, waar ze nu nog altijd wonen. Ze kregen samen twee dochters, Martine en Veronique (+), en vier kleinkinderen. “Twee meisjes en twee jongens”, aldus Magda.

Josephe is een fervent vogelspotter, andere bezigheden zijn fietsen en tuinieren.