Magda en Guido klinken op gouden huwelijksgeluk

Magda Blomme en Guido Moens uit Sijsele hebben hun gouden huwelijksverjaardag gevierd. Ze trouwden op 28 september 1973 in Sijsele. Magda is een Sijseelse, Guido is afkomstig van Waarschoot. “We leerden elkaar kennen toen ik na mijn werk in het Sint-Elizabethziekenhuis in Sijsele met de collega’s naar dancing De Rodeo in Eeklo ging. En Guido was daar ook, met enkele vrienden”, vertelt Magda. “Mijn man heeft altijd gewerkt als onderhoudsmecanicien bij de Gentse Maatschappij voor Huisvesting. Na mijn tijd als verpleegster ben ik, na de geboorte van de eerste van onze drie zonen, gestart als dagmoeder. We hebben vijf schatten van kleinkinderen.” (PDV/foto DC)