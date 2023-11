Lucrèce en Daniël uit Ardooie vieren gouden huwelijk

Daniël Bouckaert en Lucrèce Baert hebben vijftig huwelijksjaren op de teller en dat werd gevierd. Daniël werd geboren op 7 juli 1945 in Ardooie. Op 16 juli 1946 liet Lucrèce van zich horen in Handzame. Ze trouwden op 20 september 1973. Het gezin telt een dochter, Sabine en twee zonen, Wim en Stefaan. Er zijn drie kleinkinderen.

Daniël was onder meer 26 jaar in dienst van de technische ploeg van de gemeente. Lucrèse werkte als groentenbewerkster, maar ze was vooral de bezige bij in het huishouden, na de geboorte van het eerste kind. Lucrèce is lid van Femma en van Okra. Ze houdt van wandelen en van puzzelen. (JM/foto JM)