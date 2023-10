Lucienne en Adolf uit Knokke-Heist vieren platina

Op dinsdag 3 oktober vierden Adolf De Vriendt en Lucienne Van Kerckvoorde in restaurant Lebeau 19 in de Zoutelaan hun 70ste huwelijksverjaardag.

Schepenen Astrid Mestdach en Bert De Brabandere namen namens het gemeentebestuur de honneurs waar om het platinakoppel in de bloemetjes te zetten. Het echtpaar heeft vier kinderen: Nadine (+), Carine, Christian en Herman. Ze hebben zes kleinkinderen en verschillende achterkleinkinderen. Adolf was handelaar in bouwmaterialen en leverde onder andere aan zijn toekomstige schoonvader. Zo leerde het koppel elkaar kennen. Lucienne werkte samen met haar echtgenoot mee in het bedrijf. Ze waren fervente reizigers die hielden van skiën, langlaufen en wandelen. Naast reizen, fietsten ze ook veel en waren ze actieve kaarters. Tot vorig jaar maakte Adolf bijna dagelijks zijn ritje met de fiets. Tot de zomer van 2023 woonde het echtpaar nog samen thuis, maar recent zijn ze verhuisd naar een woonzorgcentrum om er samen te genieten van hun oude dag.

(HH/gf)