Lucien en Rosette vieren diamanten jubileum

Zondag 27 augustus was voor Lucien Coudenys en Rosette Vervelghe de dag waarop ze samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen uitgenodigd werden in het kasteel ter Borcht en dit naar aanleiding van hun diamanten jubileum. Lucien Coudenys werd op 28 augustus 1940 geboren in de Steenstraat in Meulebeke. Het gezin telde vier kinderen. Vader Frans werkte in de weverij Defraiteur en moeder Clara Vroman ontfermde zich over haar kroost. Lucien bracht zijn lagere schooljaren door in de Sint-Amandusschool en trok daarna naar het VTI in Tielt om er de afdeling mechanica te volgen. Bij firma Bekaert, eerst in Zwevegem en daarna in Ingelmunster, wierp hij zich op tot een prima mechanicus.

Hij reed het land door om in alle Bekaertfilialen machines te herstellen. Op 52-jarige leeftijd kon Lucien al met brugpensioen. Hij bleef niet stilzitten want achter zijn woning kon hij naar hartenlust zijn hobby beoefenen in de smidse. In de vrije tijd was hij een gedreven kaartspeler. Vooral in café De Gilde was hij een graaggeziene gast. Rosette Vervelghe werd op 20 november 1941 geboren in de Abeeldreef in Meulebeke.

Op vijfjarige leeftijd verhuisde het gezin naar Izegem. Rosette volgde het lager onderwijs aan de Heilige-Hartschool en vervolgens liep ze tot haar 16de levensjaar de lagere humaniora in het Ave Maria instituut. Ze werkte zes jaar bij firma Deslover als hulpboekhoudster. De twee leerden elkaar kennen toen Kamiel Vanhoutte gehuldigd werd bij zijn 100ste verjaardag. Er was een stoet en er stond ook een feesttent opgesteld en daar vuurde Cupido de pijltjes af. Drie jaar later op 27 juli 1963 trouwde het koppel. Lucien en Rosette hebben vier kinderen : Geert, Ann, Veerle en Bart. Er zijn zes kleinkinderen: Sara, Stijn, Ellen, Lien, Winok en Senne en de drie achterkleinkinderen zijn Mats, Marthe en Vic. In de vrije tijd kijkt Lucien tv en Rosette houdt van handwerk en van breien. Ze volgt eveneens nog computerlessen. (LB)