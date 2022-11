Lucien en Lena uit Woesten delen al 60 jaar lief en leed

Lucien Vanneste (81) en Lena Merveillie (81) uit de Poperingestraat in Woesten zijn 60 jaar getrouwd.

Lucien werd geboren in Zonnebeke. “Mijn vader was seizoenarbeider in Frankrijk, maar stierf een maand voor ik geboren werd. Ik heb hem dus nooit gekend. Mijn moeder was Frans. Ik had drie zussen en drie broers. Ik werd houtbewerker in Frankrijk. Gelukkig moest ik geen soldaat zijn. Ik werkte daarna nog in Kortrijk en bij een carrosseriebedrijf in Ieper. In 1960 kon ik aan de slag bij Picanol. Toen ik 54 werd, moest ik noodgedwongen op brugpensioen. Ondertussen werken ook mijn zoon en kleinzoon bij Picanol”, zegt Lucien trots.

Lena werd geboren in Poperinge. “Mijn ouders woonden op de wijk De Wippe in Oostvleteren. Ik liep school in Woesten tot ik 15 jaar werd, en daarna was ik zeven jaar dienstmeid bij dezelfde familie in Ieper. Ik leerde Lucien kennen tijdens een kermisbal in zaal Lido in Vlamertinge. We trouwden op 3 november in de kerk van Oostvleteren”, vertelt Lena. Het echtpaar kreeg vijf kinderen: Damien (59), Christophe (57), Sylviane (51), Annick (50) en Dominique (49). Ondertussen zijn er 16 kleinkinderen en al zes achterkleinkinderen.

Lucien is een verwoed boogschieter. Al 23 jaar is hij voorzitter van de schuttersgilde St-Sebastiaan Woesten. Zowat de hele familie is actief lid, zelfs de dames. Lena is lid van Ziekenzorg en CO7. Tweewekelijks kan je haar vinden in het archief van Vleteren. Ze is ook bezig aan een stamboom en vond al bijna 4.000 familieleden terug. Momenteel is een boek over Woesten in de maak en ook daar doet Lena haar deel. Af en toe steekt ze ook een handje toe in de kantine van de schutters. Burgemeester Stephan Mourisse ging met schepen Gerda Goubeir op bezoek bij het diamanten koppel.

(RVL)