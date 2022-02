Lucien en Jenny verklappen geheim van een platina huwelijk: “We hebben elk onze eigen tv”

Lucien Mistiaen (92) en Jenny Muylle (91) vierden afgelopen weekend hun 70ste huwelijksverjaardag. Het echtpaar woont nog altijd in de Kortrijksestraat in de ouderlijke woning van Lucien. “En onze eerste achterkleinkinderen zijn op komst”, klinkt het triomfantelijk.

Op 25 januari 1952 trouwden Lucien Mistiaen en Jenny Muylle voor de wet, een dag later voor de kerk. Ver was Lucien, die op 25 augustus 93 jaar zal worden, zijn vrouw niet gaan zoeken. “De woning waar we nu wonen in de Kortrijksestraat 253, dateert van 1901”, vertelt hij. “Het was de ouderlijke thuis van mijn moeder. Mijn pa heb ik nooit gekend, hij is overleden toen ik drie jaar oud was. En toen is mijn moeder opnieuw bij haar ouders ingetrokken. Aan de overkant, waar nu bakker Bart huist, was er het café ‘t Molentje. En daar woonde Jenny. Maar ik was eerst bevriend met haar broer met wie ik naar de kermiskoersen trok. En uiteindelijk viel mijn oog op Jenny.”

Zoon Dany overleden

Jenny Muylle viert op 28 februari haar 92ste verjaardag. “We verschillen niet veel in leeftijd”, blijft Lucien het woord voeren, terwijl ondertussen de kapster aan huis het haar van zijn geliefde piekfijn in orde brengt met het oog op de ontvangst op het stadhuis. Zowel Lucien als Jenny startten hun loopbaan in de schoennijverheid. Van Lucien was dat bij de schoenfabriek Tanghe tot de brand in 1970, via ETIZ ging het dan naar Aurora, waar hij in 1987 met brugpensioen kon.”

Straks bevalt onze kleindochter Sanne van onze eerste achterkleinkinderen, een tweeling

“Jenny werkte eerst bij Bana Shoes, daarna in een meubelfabriek in Ingelmunster om te eindigen bij Sabbe-Dubaere in Izegem. Eind januari 1952 trouwden Lucien en Jenny, op sinterklaasdag van datzelfde jaar werd zoon Dany geboren. Op 1 december 2021 is Dany, die met zijn gezin in Rollegem bij Kortrijk woonde, overleden. Hij moest nog 69 jaar worden. Samen met zijn echtgenote Jenny Dierickx zijn ze de ouders van Mathieu. “En die houdt café Palace open in Rollegem.”

’t Zit in de familie

Zoon Ronny werd pas tien jaar later geboren. Hij is getrouwd met Katrien Wittevrongel. Ze wonen in de Molenhoekstraat en zijn de ouders van twee dochters: Sarah en Sanne. “Sarah heeft een beperking en verblijft hier veel. In het weekend komt ze hier slapen, we hebben veel aan elkaars gezelschap. Dochter Sanne woont nu samen met Lauden Hugelier op de Bosmolens, waar hij een kinepraktijk heeft.” En of er nog geen achterkleinkinderen op komst zijn. “Jawel en dan nog twee in één keer. Sanne is in verwachting, we kijken al uit naar die twee kleintjes. Jenny is ook de helft van een tweeling, het zit dus wel wat in de familie.” Lucien en Jenny hielden allebei van fietsen. “Ik heb zelf nooit gekoerst, maar ben veel gaan kijken. Met wat vrienden van café De Linde gingen we fietsen, ook de dames deden dat. De Linde was ons stamcafeetje, maar dat is ondertussen een fietswinkel geworden. Ook onze zoon Ronny is nu in dat wielerwereldje beland. Nu hij met pensioen is bij de politie, heeft hij meer tijd om als soigneur mee te gaan. Hij vertoefde zopas drie weken in Mallorca, daarom dat we ons feest wat uitgesteld hebben.”

Koers op tv

Na de ontvangst op het stadhuis stond een etentje in de Gilde gepland. Met wat hulp lukt het nog voor Lucien en Jenny om te blijven thuiswonen. “Mijn gezichtsvermogen is wat aan het verminderen. Mijn vrouw is wat moeilijker te been en is ook wat vergeetachtig aan het worden.” Lucien en Jenny blikken tevreden terug op de 70 jaar dat ze al samenzijn. “Wat het geheim is van een gelukkig huwelijk? We hebben nooit de grote luxe nagestreefd, waren tevreden met wat we hadden en lieten de zaken op zijn beloop. Nu genieten we nog van onze oude dag. Maar we hebben elk onze tv. Mijn vrouw kijkt liever naar VTM en naar shows waarin ze zingen, ik hou het bij Ter Zake en de koers. Ruzie om de afstandsbediening is hier nooit, we hebben elk ons eigen tv-hoekje”, lacht de jubilaris.