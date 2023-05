Lucien en Arlette vieren hun zestigste huwelijksverjaardag

Op domein Maelstede in Kuurne werd onlangs de diamanten huwelijksverjaardag van Arlette Vandendriessche en Lucien Gheysen gevierd. Het koppel uit de Izegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel is zestig jaar getrouwd.

Arlette is geboren op 26 februari 1936 in Waregem. Het gezin Vandendriessche woonde in de Hoogmolenstraat in Waregem waar Arlette ook de lagere school doorliep. Later volgde ze een opleiding regentaat snit en naad in Brugge. Ze is een van de weinigen die van haar hobby haar beroep kon maken. Arlette stond van 1957 tot 1965 in het onderwijs in Waregem waar ze leerlingen wegwijs maakte in de wereld van naald en draad. Maar ook daarna bleef ze creatief bezig. Zo maakte ze kleding, breide ze en maakte ze werken met klei.

Bebloemingswedstrijd

Lucien is een geboren en getogen Winkelnaar. Hij zag het levenslicht in Sint-Eloois-Winkel op 12 januari 1934. Het kroostrijke gezin woonde in de Gullegemsestraat. Na zijn lager onderwijs in Sint-Eloois-Winkel gevolgd te hebben trok Lucien naar het VTI in Kortrijk. Daarna volgde hij een D-cursus in Gent. Lucien startte als schrijnwerker bij André Deman en werkte vervolgens voor de gebroeders Vandenbussche. Van 1962 tot zijn pensioen in 1994 stond hij als technisch leraar houtbewerking in het onderwijs. Lucien is altijd erg actief geweest binnen het verenigingsleven. Zo was hij 34 jaar bestuurslid van de Volkstuin. Hij was jarenlang een vaste waarde in de jury van de gemeentelijke bebloemingswedstrijd en was ook 28 jaar bestuurslid van de Winkelse Piccolo’s.

Het diamanten echtpaar leerde elkaar kennen in de Golden River in Deerlijk. Arlette en Lucien stonden op 11 april 1963 in het stadhuis van Waregem. Het jonge paar woonde een tijdje mee in de Gullegemsestraat en verhuisde later naar de Izegemsestraat waar het uiteindelijk ook in 1971 zijn intrek nam in een nieuwe woning. Het gezin Gheysen-Vandendriessche kreeg vier kinderen Inmiddels zijn er ook al acht kleinkinderen. (Bert Feys)