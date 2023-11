Lucien en Agnes uit Koolskamp vieren platina jubileum

Lucien Priem (wordt 94 op 7 december) en Agnes Boussauw (91) vierden met familie en vrienden hun platina huwelijksjubileum. Tot ze verhuisden naar een appartement woonden ze in de Steenstraat in Koolskamp.

Nog steeds zijn ze verbonden met Koolskamp waar de familie nog talrijk aanwezig is en actief is binnen het verenigingsleven. Ook Lucien en Agnes hebben zich er altijd ingezet voor de dorpsgemeenschap. Nog altijd zijn ze lid van Okra Koolskamp. Op hun huwelijksdag werden ze in de bloemetjes gezet. (JM/foto JM)