Luc en Marleen vieren hun gouden huwelijksjubileum

Luc Vansteenkiste en Marleen Vanhauwaert vierden hun gouden huwelijksjubileum. Samen met hun kinderen en familie werden ze door burgemeester Luc Vannieuwenhuyze en schepen Vincent Byttebier in kasteel Ter Borcht ontvangen.

Luc Vansteenkiste zag het levenslicht op 30 oktober 1953 in Tielt als zoon van André Vansteenkiste en Andrea Vercruysse. Vader André was huisschilder en moeder Andrea bekommerde zich om haar zoon Luc en dochter Nicole. Ze was ook de drijvende kracht in de schilderswinkel. Na zijn lagere schooljaren in de Sint-Amandusschool trok hij naar het VTI in Kortrijk om er het beroep van zijn pa te leren. Na zijn studies verdedigde hij het vaderland. Na een opleiding van drie maanden in Lombardsijde ging het voor 9 maanden richting Brakel. Na zijn legerdienst trad Luc in dienst bij zijn pa om enkele jaren later zelfstandig de zaak te runnen. Luc was 41 jaar in dienst bij de brandweer, kroop meer dan 40 jaar in de huis van Sinterklaas, was lid van Unizo, Okra en Neos. Hij zet zich al meer dan 25 jaar in voor Dynamica en de Mindermobielencentrale. Hij lag mee aan de basis van de oprichting van de modelbouwclub. Samen met Marleen is hij vrijwilliger in het dienstencentrum ter Deeve en wzc De Zonnewende.

Marleen Van Hauwaert werd op 25 oktober 1954 geboren in Tielt als jongste telg in het gezin Jerome Van Hauwaert – Laura Demeester. Pa Jerome was groente- en fruithandelaar en trok met paard en kar naar zijn klanten. Marleen heeft nog twee broers. Na haar lagere schooljaren en de lagere humaniora aan het Sint-Lutgardisinstituut studeerde Marleen aan het O.L.V. ter Engelen Instituut in Kortrijk, waar zij de economische afdeling volgde. Daarna kon ze als administratief bediende aan de slag bij buismeubelen Palma in Meulebeke. Na 5 jaar stapte Marleen over naar de schilderswinkel, die ze samen met Luc uitbaatte. Luc leerde Marleen kennen toen ze met fruit en/of groenten aan huis kwam. Op 7 maart 1975 huwde het koppel. Luc en Marleen hebben twee kinderen: Bart en Valery. (LB)