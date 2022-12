Luc en Marie-Christine vieren gouden jubileum: “Bedeling kerstpakjes bracht ons samen”

Op zaterdag 17 december waren Luc Demeere en Marie-Christine Vergote samen met hun kinderen en kleinkinderen uitgenodigd in kasteel Ter Borcht voor een officiële ontvangst naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum.

Luc werd op 27 september 1945 geboren in Tielt. Na zijn collegejaren daar studeerde Luc af als regent Nederlands-Engels-economie. Hij kon zijn onderwijstalenten meteen demonstreren in het VILO in Meulebeke en in de Sint-Lutgardisschool. Na 18 jaar op beide locaties gewerkt te hebben, koos Luc resoluut voor de sportschool VILO. Luc kon op 55-jarige leeftijd met pensioen. Hij was een bezige bij. Zo was hij actief bij het toneelgezelschap De Karel van Mander Ghesellen. Op sportief vlak was Luc voetbalscheidsrechter. Luc vond ook de tijd om zich te engageren op syndicaal vlak.

Marie-Christine Vergote zag het levenslicht op 18 april 1948 in Tielt. Ze studeerde af aan de normaalschool in Tielt, kwam een jaar lesgeven in Meulebeke en trok daarna naar de oefenschool in Tielt. Ondertussen was ze actief als leidster bij de lokale Chiro. In het VLO was ze actief als pedagogisch adviseur, werkte drie jaar in de Guimardstraat in Brussel en was een hulp bij het opstellen van de pedagogische projecten in de lagere scholen. In 2004 ging Marie-Christine met pensioen. Ondertussen is ze lid van het koor Crescendo en lid van het parochiaal team.

Het koppel leerde elkaar kennen bij de bedeling van kerstpakjes aan Meulebeekse alleenstaanden. Ze huwden op 20 december 1972. Luc en Marie-Christine hebben twee kinderen: Jan en Katrien en vier kleinkinderen: Anna, Marie, Femke en Matti.

