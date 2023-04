Luc en Marie-Christine vieren goud

Luc Tuytens en Marie-Christine Wastyn uit de Krekelstraat vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag. Na een officiële ontvangst in het gemeentehuis volgde er een feestmaaltijd in restaurant ‘t Berkenhof in Pittem.

Luc (69) is een geboren Ingelmunsternaar, die al bijna zijn hele leven in de Krekelstraat woont. In het leger behaalde hij zijn rijbewijs voor vrachtwagenchauffeur, meteen het begin van een lange carrière. Luc maalde met veel plezier de kilometers af. Sommige jaren had hij 250.000 kilometer op de teller staan. Hij was praktisch een hele week weg en doorkruiste Spanje, Duitsland, Italië, Sicilië, Zweden… Luc sliep vooral in zijn vrachtwagen.

Marie-Christine (67) is afkomstig uit Oostrozebeke. Zij werkte in de textielsector en combineerde dat met het gezin. Haar beroepsloopbaan sloot ze af bij de PWA poetsdienst en bij Diensten-aan-Huis. Via deze job ontstonden vriendschappen die nog altijd bestaan.

Drukke agenda

Het echtpaar is met pensioen, hoewel Luc nog wel eens een ritje maakt met de vrachtwagen. Er staan wel enkele vaste afspraken in de agenda, die ze koesteren. Op maandag is er een koffiemoment met de vrienden Roland en Denise uit de Gentstraat. Op vrijdag is er de wekelijkse marktdag en daar gaat Marie-Christine met haar zus naartoe. Eerst een aperitief, dan iets eten.

Binnenkort trekt het echtpaar op reis naar Spanje. Ze gaan ook wel eens fietsen. Op tv kijken ze graag naar het veldrijden. Luc is ook liefhebber van Formule 1 en motorcross. Naar de motorcross gaan ze wel eens samen kijken, zelfs als het ver is. Op tv volgen ze de bekende series.

Bij de fietsenmaker

Luc en Marie-Christine leerden elkaar kennen bij de fietsenmaker op de Pauwhoek in Oostrozebeke. De vonk sloeg definitief over tijdens een bal in de parochiezaal in Oostrozebeke. Luc is niet de beste danser, maar hij begon daar wel met Marie-Christine aan de dans van hun leven dat al vijftig jaar duurt. Op vrijdag 14 april 1973 trouwden ze voor de wet en een dag later voor de kerk. Eerst woonden ze Meulebeke. Nu wonen ze al 48 jaar in de Krekelstraat. Ze zijn de ouders van Nico (1973) en Lindsey (1977, met Dominique, Emelgem). Ze hebben vier kleinkinderen: wijlen Jonas, Robbe, Robin en Milo.

In het gemeentehuis werd de jubilarissen officieel ontvangen. Ze kregen diverse geschenken. Daarna gingen ze tafelen in restaurant ‘t Berkenhof.

