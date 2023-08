Luc en Annie vieren hun gouden jubileum

Luc Vandendries (76) en Annie Goderis (72) hebben op een stralende zomerdag in het domein Vossenberg in Hooglede met familie en vrienden hun vijftigjarig huwelijksjubileum gevierd. Een halve eeuw liefde en toewijding, maar ook een leven vol ondernemerschap en visionaire plannen.

Luc groeide op in Veurne, terwijl Annie haar jeugd doorbracht in het nabijgelegen Oostduinkerke. Hun paden kruisten elkaar begin jaren 70 in de toen beroemde dancing Memling in Diksmuide, nu de Salons Saint-Germain. In 1973 gaven ze elkaar het jawoord.

Luc, afkomstig uit een alom bekende beenhouwersfamilie, voltooide zijn opleiding aan de gerenommeerde beenhouwersschool in Anderlecht. Annie studeerde af als verpleegster en werkte een aantal jaren bij het Wit-Gele Kruis.

Luc volgde zijn passie voor het onderwijs en werd leraar aan de Hotelschool in Koksijde. Tegelijkertijd bleef hij meewerken in de slagerij van zijn ouders, in de Ooststraat in Veurne. Een traditie die terugging tot 1830, en die Luc en Annie bleven verder zetten tot ze de zaak in 2000 overlieten.

Meer dan slagerij

Annie en Luc hadden destijds niet alleen de beenhouwerij om zich om te bekommeren. Ze namen in Koksijde Resto Real over en werden de drijvende krachten achter feestzalen zoals Jan Turpijn in Nieuwpoort en Domein Vossenberg in Hooglede. “Luc zorgde voor de ideeën en ik voor de uitvoering”, lacht Annie. Hun complementaire vaardigheden en toewijding brachten hun bedrijven tot bloei.

Uit het huwelijk van Luc en Annie werden twee kinderen geboren: zoon Klaas en dochter Ellen. Die zorgden voor zeven kleinkinderen. Luc en Annie genieten nu van gezamenlijke familiereizen en avonturen. (PG)