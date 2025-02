Luc Clarysse en Marie Claeys al 50 jaar een gelukkig paar

Luc Clarysse en Marie Claeys uit de Stationsstraat zijn vijftig jaar getrouwd en werden voor deze gelegenheid, samen met de familie, door het gemeentebestuur gehuldigd.

Luc en Marie beloofden elkaar op 17 januari 1975 eeuwige trouw. Beiden zijn rasechte Ledegemnaars. Marie ‘Mietje’ is een zomerkind. Ze werd geboren op 27 juli 1954 als voorlaatste in een kroostrijk gezin van tien kinderen. Mietje heeft een broer en acht zussen. Drie zussen zijn spijtig genoeg al overleden. Het gezin Claeys woonde op de Hemelhoek in Ledegem. Mietje doorliep de lagere en beroepschool van Ledegem en startte haar loopbaan als bobijnopzetster in ‘t Fabriekske in Ledegem. Het grootste deel van haar carrière werkte ze in Rustenhove. Daar werkte ze tot 2014.

Luc werd geboren op 9 april 1954 en groeide op als enig kind. Luc bracht zijn kinder- en jeugdjaren door in de Stationsstraat.

Voetbalclub Olympic

Hij doorliep de lagere school van Ledegem en trok vervolgens naar het VTI van Roeselare, waar hij de richting A3 technische houtbewerking volgde. Hij werkte onder andere bij meubelmaker DeFrancq en in de plaatselijke firma Mobal. De laatste twintig jaar van zijn carrière was hij werkzaam bij familiebedrijf Stijldecor in Lauwe.

Het jonge paar leerde elkaar kennen op weg naar het werk. Ze kruisten elkaar dagelijks. Ze leerden elkaar beter kennen in zaal Flandria. Het koppel besloot te trouwen. Op 17 januari stonden ze in het gemeentehuis van Ledegem. De wittebroodsweek bracht het kersverse paar door in Palma de Mallorca. Daarna nestelden ze zich langs de Stationsstraat. Na een tijdje in de Oosthovelaan gewoond te hebben keerden ze terug naar de Stationsstraat. Luc heeft een groot hart voor voetbalclub Olympic. Daarnaast was hij een van de trekkers van de koers op tweede Pasen. Het koppel kreeg drie kinderen: Dieter, Wouter en Elien. Inmiddels zijn er met Stien, Cas en Fien ook drie kleinkinderen.