Luc (73) en Mia (68) vieren 50ste huwelijksverjaardag

De 73-jarige Luc Bracke en de 68-jarige Mia Snauwaert vierden hun gouden huwelijksjubileum tijdens de receptie in het gemeentehuis in Olsene.

Luc en Mia werden geboren in Waregem. Ze leerden elkaar kennen in de Irisclub van Het Hof Van Vlaanderen in Oeselgem. Op 22 oktober 1974 gaven ze elkaar het jawoord in Oeselgem. Ze wonen nu in het Waalbeekpark in Zulte. Het gouden echtpaar kreeg één zoon. Luc was tijdens zijn loopbaan technisch adviseur en Mia werkte als huishoudhulp. Luc houdt zich nu vooral bezig met tuinieren terwijl Mia graag fietst.