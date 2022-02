Louise Carton (27) stapt in het huwelijksbootje: “Ik besef dat er veel meer is dan sporten alleen”

Ex-topatlete Louise Carton is op vrijdag 18 februari in het huwelijksbootje gestapt met haar Cupido, de Rwandese Moise Muyizere. Meteen ook een goed moment om Louise aan de tand te voelen over haar toekomst: op privé-, maar ook op sportief vlak. “Ik heb moeite gehad om mijn leven om te gooien.”

Voor wie Louise Carton niet zou kennen: ze werd drie keer Belgisch kampioen veldlopen en een keer Europees kampioen bij de beloften. Daarnaast nam ze deel aan de Olympische Spelen in Rio in 2016. De Oostendse topatlete kampte echter jarenlang met een eetstoornis en spraak daarover in een openhartig interview met onze krant in 2019.

Ondertussen is ze al even gestopt met topsport. Als we Louise mogen geloven, dan komt die tijd ook niet meer terug. “Ik heb er veel moeite mee gehad om afstand te nemen van topsport”, vertelt Louise. “Jaren stond alles in mijn leven in teken van de sport. Als het dan opeens niet meer gaat, dan is dat frustrerend, ja. Ik heb mezelf opnieuw moeten zoeken. Dat is heel moeilijk geweest. Maar ik heb ook goed nieuws: ik heb mezelf terug gevonden.”

Uitlaatklep

Louise is er na haar eetstoornis terug helemaal bovenop, maar topsport zit er naar eigen zeggen niet meer in. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik lang met het idee gespeeld heb om de draad terug op te pikken”, is Louise eerlijk. “Ik heb uitgezocht hoe ik topsport op een andere manier kon benaderen en beleven. Maar als je terug op niveau wil komen, dan moet je kunnen doortrainen, en hard. Dat is in mijn huidige situatie niet meer mogelijk. Ondertussen heb ik er vrede mee genomen dat topsport niet meer terugkomt. Begrijp me niet verkeerd: sport is nog steeds mijn grootste uitlaatklep. Ik heb nu beseft dat er veel meer is dan sporten in het leven. Ik heb nu veel meer tijd voor mijn familie en mijn vriend, al mag ik die ondertussen mijn man noemen.”

Zelfstandig fotografe

Een dat is zo, want vorige vrijdag stonden ze samen voor het altaar om elkaar het jawoord te geven. “Ik leerde Moise kennen in Leuven, toen ik daar woonde voor mijn studies”, verklapt Louise. “Op straat vroeg hij mij de weg naar een bepaald park en het toeval wil dat ik net op weg was naar dat park. Zo zijn we aan de babbel geraakt. De rest is geschiedenis. Moise kwam in 2019 in België wonen en we zijn vrij snel gaan samenwonen. We komen allebei uit een totaal andere cultuur en hebben een totaal andere achtergrond, maar het werkt.”

“We zijn al snel bij de onderwerpen trouwen en kinderen gekomen. Meteen wisten we dat we allebei hetzelfde wilden. Hoe dat aanzoek verlopen is? Mijn zus is zelfstandig fotografe en op een dag vroeg ze ons om foto’s te maken van ons om die op haar website te plaatsen. Terwijl we de foto’s aan het nemen waren, ging Moise opeens op zijn knieën. Getwijfeld? Geen seconde. Ik ben dolverliefd op Moise en hij op mij.” En dat tweede onderwerp dan? “Daar gaan we nog even mee wachten. Eerst wat genieten van elkaar en dan zien we wel, maar we willen allebei zeker kinderen.”

Loopanalyses

In het dagelijkse leven werkt Louise voor Runninglab, een bedrijf in Gent. Een teken dat ze de sport toch niet helemaal achter zich kan laten. “We doen loopanalyses en hebben ook alle accessoires voor de loper. We trekken nu en dan op teambuilding en dan zit er wel wat competitie in. Of ze het halen van mij? Dat valt wel mee hoor. Mijn conditie is niet meer wat het geweest is”, besluit Louise.