Louis en Marie vierden gouden huwelijksjubileum

Louis Van Belleghem (geboren in Heist op 26 april 1942) en Marie Sanders (geboren in Gistel op 14 oktober 1946) uit het Dudzeels Opperhof in Dudzele hebben vorige week vrijdag in het Kasteel van Moerkerke hun gouden huwelijksjubileum gevierd.

Het koppel leerde elkaar kennen op het KLJ bal in 1972. Een jaar later trouwden ze. Louis en Marie kregen drie kinderen: Marleen, Hilde en Peter. Ze hebben zes kleinkinderen: Camiel, Gilles, Lucas, Lotte, Louise en Seppe.

Voor hun huwelijk was Marie verpleegster in Oostende. Louis werkte op de boerderij van zijn ouders, die hij later heeft overgenomen en met zijn vrouw heeft verdergezet. Toen hij 65 jaar was, gaf hij de fakkel door aan zijn zoon Peter.

Nu helpt Louis nog regelmatig op de boerderij van zijn zoon, terwijl Marie naar de computerles gaat, de boodschappen doet, op familiebezoek gaat en naar tal van activiteiten van verenigingen trekt.

Schepen Mercedes Van Volcem kwam namens het Brugse stadsbestuur het echtpaar feliciteren met z’n gouden huwelijksjubileum. (SR/foto SR)