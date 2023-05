Lisette en Gilbert vieren 60 jaar samenzijn

Op 11 mei was het precies 60 jaar geleden dat Gilbert Serlet en Lisette De Langhe voor het altaar stonden. Ze gaven elkaar hun jawoord in de Sint-Amanduskerk en vierden zo’n tien jaar geleden hun gouden jubileum in het Patershof, waar Gilbert er al jaren in zijn vrije tijd aan de slag blijft.

Gilbert (81) is, ondanks het breken van een dijbeen zo’n twee jaar geleden, nog steeds actief.

Lisette (79) zorgde voor het opvoeden van drie zonen en een dochter.

Gilbert was onlangs te zien op televisie in Iedereen Beroemd samen met The Messy Chef en Plukhof Beernem. “Eerst zagen de kijkers me voorbij tuffen met mijn tractor, en later bracht ik voor iedereen en ook de crew een lekker ijsje”, lacht de man. Hij was in zijn beroepsleven actief als vertegenwoordiger van een ijsproducent. “Wellicht zien ze me nog een keer optreden.”

Thuisbasis

Het kasteelhof van het Patershof is zowat de thuisbasis van Gilbert, die er al jarenlang instaat voor het onderhoud. Ook toen de verbouwingen aan het klooster startten, bleef hij de werken van heel dichtbij volgen. Ondertussen zet hij zijn activiteiten voort. Gilbert wenst iedereen te bedanken voor de wensen en sympathieën, die het koppel mocht ontvangen. (Regi)