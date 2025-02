Lionel en Jeannine zijn al 60 jaar een gelukkig echtpaar

Lionel Vandekerckhove (83) en Jeannine Vansevenant (81) werden naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum ontvangen in het stadhuis door schepen van Senioren Stephanie Demeyer. Jeannine is geboren in Koekelare op 3 september 1943 en volgde snit en naad. Ze was lasser bij TV Montage Brugge, polierster bij Bostoen Marke en kok bij Grootkeukens MPIS. Lionel is geboren in Kortrijk op 27 juli 1941. Hij ging naar de Broederschool in Marke en genoot een opleiding onderwijzer in de Normaalschool in Blankenberge. Hij was van 1964 tot 1979 onderwijzer in RLSBO en MPIS in Marke waar hij later hoofdonderwijzer en directeur werd. Ze trouwden in 1965 en hebben een zoon Jo, die overleden is. De kleinkinderen zijn Shana en Louis. (Peter Van Herzeele/foto JVGK)