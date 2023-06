Lionel en Agnes vieren gouden huwelijksgeluk

Naar aanleiding van hun gouden huwelijksverjaardag werden Lionel Pauwels (71) en Agnes van Neste (73) gehuldigd door het gemeentebestuur van Zulte. Ze ontvangen naast het diploma van het koningshuis ook een bloemetje. Lionel is geboren in Deinze en Agnes in Oudenaarde. Ze trouwden op 20 april 1973 in Waregem en wonen nu in de Waalbeekstraat in Zulte. Het gouden echtpaar kreeg drie kinderen en zes kleinkinderen. Lionel werkte bij Houtbedrijf Desmet in Zulte als schrijnwerker en kraanman. Agnes hield zich vooral bezig met het huishouden en naaien. Lionel doet nu nog een beetje het onderhoud van de tuin en Agnes naait nog altijd even graag. (MV/foto MV)