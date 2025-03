Linda en Patrick een gouden paar

Linda Beirlandt (72) en Patrick (Pat) Mattan (73) trouwden op 21 februari 1975 in Ingelmunster. Pat was commissaris van de federale gerechtelijke politie in Kortrijk. “Ik leidde een team dat de link tussen mensensmokkel en prostitutie onderzocht”, vertelt hij. Ik heb in die hoedanigheid ruim 300 bordelen en parenclubs in de Benelux bezocht, uiteraard beroepshalve”, knipoogt hij. Linda werkte bij LVD Company in Gullegem, eerst op de dienst naverkoop en later in de aankoopcel. Ze heeft ook veel buitenlandse reizen gemaakt naar verre bestemmingen: Cuba, Thailand, Verenigde Arabische Emiraten, VS. Nu gaat ze samen met haar echtgenoot op reis met de camper. Pat is een fervente motorrijder en lid van de R.Rang, een schuttersvereniging met schietstand in de Piljoenstraat. Emmy is hun enige dochter. Zij is gehuwd met Pieter Wyffels, samen zijn ze zaakvoerders van Comoda Cosmetics, een bedrijf voor in- en uitvoer van cosmetica in de Ovenhoek, waar ze ook een permanente make-up studio uitbaten. Emmy heeft nog deelgenomen aan de verkiezing van Miss Beauty en Miss België, waar ze telkens de finale haalde. Ze zijn oma en opa van Valentine en Thibaut. Kleindochter heeft de reisgenen van haar oma want ze reisde in 2024, heel alleen gedurende twee maanden, door Bali en Vietnam. Kleinzoon Thibaut heeft de motomicrobe van zijn twee opa’s te pakken. (AD)