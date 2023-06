Linda en Marnick vieren gouden jubileum

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Marnick De Jonghe en Linda Byttebier door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Waregem op 5 mei 1973. Marnick werd geboren in Avelgem op 23 juli 1953. Hij werkte bij NV Bekaert in Zwevegem en kreeg er de eretekens voor 25 en 35 jaar dienst. Linda zag het levenslicht in Waregem op 28 december 1951. Ze werkte bij Coppens en bij het Koninklijk Atheneum in Waregem. Ze koesteren mooie herinneringen aan de vele reizen naar onder andere Thailand, Mexico en Zuid-Afrika en houden er op heden een rustig maar actief leven op na. Ze genieten van wandelen, fietsen en een terrasje doen. Marnick en Linda hebben 1 dochter: Sharon. Hun kleinkind heet Rani. (PPW/foto HDV)