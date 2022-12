Linda en Freddy uit Maldegem zijn een gouden paar: “Samen genieten van de goede dingen des levens”

Op 7 december was het precies vijftig jaar geleden dat Linda Van Speybroeck (66) en Freddy Martens (68) in het huwelijksbootje stapten. Naar aanleiding van deze bijzondere verjaardag werden ze op het gemeentehuis uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Linda werd geboren in de Striepe en was de jongste van zes kinderen. Tot het derde leerjaar liep ze school in Balgerhoeke en daarna trok ze tot haar veertiende naar het atheneum in Maldegem. Freddy is dan weer afkomstig uit Sleidinge. Hij groeide op in een gezin met vier kinderen. Hij liep school in Sleidinge en trok daarna nog twee jaar naar het PTI.

In maart 1971 leerden Linda en Freddy elkaar kennen in café Nooit Gedacht, op de hoek van de Oude Staatsbaan en de Oude Weg. Linda was er die avond met haar moeder en vader, die er kwam boogschieten. Freddy was naar het café afgezakt met een vriend. De week nadien kwam Freddy terug, maar deze keer alleen, om Linda nog eens te ontmoeten. Het begin van een mooie romance, die al vijftig jaar standhoudt. Freddy en Linda gingen samen veel uit in Waarschoot. In hun verkeringsjaren was Freddy wielrenner. Linda ging samen met een vriendin supporteren in onder meer Sleidinge en bewaart heel mooie herinneringen aan die tijd.

Linda en Freddy leerden elkaar kennen in café Nooit Gedacht

Op 7 december 1972 traden ze in het huwelijksbootje. Twee dagen later vond in de kerk van Adegem het kerkelijk huwelijk plaats. De huwelijksfoto’s werden genomen in den hof van Van Belleghem. ‘s Avonds werd er gefeest bij D’Havé, in het café, want in de zaal vond er een sinterklaasfeest plaats. Na hun huwelijk trokken ze in bij de ouders van Linda en een jaar later verhuisden ze. In 1973 werd zoon Jurgen geboren en in 1975 zag dochter Jessika het levenslicht. Met Nand en Esmée zijn er ook al twee flinke kleinkinderen.

Loopbaan

Tot aan de geboorte van de kinderen werkte Linda bij Textilia in Waarschoot. Freddy was dan weer 38 jaar lang aan de slag bij de firma Cronos in de Gentse Kanaalzone. Hij werkte zich er op tot ploegbaas. Zijn zoon trad er in zijn voetsporen en schopte het ook tot ploegbaas. Freddy was een bezige bij, die na zijn werkuren vaak ging helpen bij vrienden, buren of de kinderen. Stilzitten is nog steeds niets voor hem. Klussen rond het huis of in de tuin zijn dan ook echt zijn ding.

Linda trekt er graag te voet of per fiets op uit met vriendinnen. Jaarlijks staat er met hen ook een vakantieweekje op het programma. Linda en Freddy genieten samen van de goede dingen des levens: eens gaan eten, een reisje naar Spanje en tijd doorbrengen met hun kinderen en kleinkinderen.

(Michel Wijne)