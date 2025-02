Linda en Eddy zijn een koppel met een gouden postzegelrand

Linda Corneillie (70), afkomstig van Moorslede, en Eddy Beernaert (70) van Lichtervelde trouwden op het gemeentehuis van Moorslede op de laatste dag van januari 1975. Iets meer dan een halve eeuw later waren ze met hun naaste familie, te gast op het stadhuis van Roeselare, waar ze door burgemeester Kris Declercq in de bloemetjes werden gezet.

Eddy was zijn hele beroepsloopbaan kantoordirecteur van de ASLK (nu BNP Paribas Fortis) in Staden. Zij werkte als kamerhelpster in het H.-Hartziekenhuis. Ze zijn de gelukkige ouders van de tweeling Dominique en Emmelien (partner Mario Laureyn). Ze zijn de oma en opa van Mathias en Charlotte.

Aan hobby’s geen gebrek, Eddy is verzamelaar van postzegels. In het verlengde van zijn grote hobby is hij secretaris van de KVRP (Koninklijke Vriendenkring Roeselaarse Postzegelverzamelaars) en voorzitter van de Kleine Postiljon. Daarnaast is hij bezig met genealogie en is hij lid van Familiekunde Vlaanderen (kennisknooppunt voor familiegeschiedenis in Vlaanderen).

Ge zijt van Roeselare

Ook is hij een groot verzamelaar van bal- en vulpennen. Daarnaast beheert hij de Facebookpagina ‘Ge zijt van Roeselare als’. Het gouden koppel woont in de Meenenpoortstraat. “Door (veel) water bij de wijn te doen en elke dag te nemen zoals die komt zijn we aan 50 jaar huwelijk geraakt”, zeggen Linda en Eddy met de glimlach. Proficiat en op naar diamant. (AD)