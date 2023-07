Liliane Verfaillie en Ivan Pollefeyt uit Roeselare delen al zestig jaar lief en leed

Liliane Verfaillie (85) en Ivan Pollefeyt (82) huwden op 13 juli 1963 op het stadhuis van Diksmuide. Op zaterdag 22 juli werden ze in eethuis De Steeg in Roeselare door schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie gefeliciteerd voor hun diamanten huwelijksverjaardag.

De vonk sprong over tijdens een dansfeest in feestzaal Sint-Jan in de schaduw van de IJzertoren. Ivan volgde een opleiding tot technisch tekenaar aan de stedelijke academie van Roeselare. Hij werkte achtereenvolgens als tekenaar bij de Kortrijkse Kunstwerkstede gebroeders De Coene, na het faillissement in 1976 daarvan bij de firma Boone in Poperinge, waar men designmeubels en meubilair voor ziekenhuizen en bankinstellingen ontwierp en maakte.

Hij sloot zijn beroepsloopbaan af bij keukens Gruffroy in de Ooststraat in Roeselare. Ze wonen reeds meer dan een halve eeuw in de Kwarteldreef. Liliane was al die tijd huisvrouw en nam de zorg voor haar drie kinderen Veerle, Andries en Karla op zich. Arne, Silke, Siebe en Phebe zijn hun kleinkinderen. Victor en Anna hun achterkleinkinderen.

Mooie tuin

Ivan volgt vele sportieve evenementen op tv met een voorkeur voor tennis en wielrennen. Hij is ook vaak in zijn mooie tuin te vinden. Samen hebben ze vaak aan zee in Middelkerke een frisse neus gehaald. “Mekaar gaarne zien, goed zijn voor elkaar en nu en dan een beetje ruzie maken heeft ervoor gezorgd dat we geruisloos 60 jaar lief en leed hebben gedeeld”, bevestigen Liliane en Ivan in koor.

(AD)