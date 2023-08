Liliane en Willy vieren gouden jubileum

Willy Bisscop en Liliane Lecointre werden feestelijk ontvangen op het stadhuis in Menen naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag. Willy werd geboren in Rekkem op 21 juli 1949 en Liliane in Geluwe op 22 december 1954. Ze stapten in het huwelijksbootje in Waasten op 15 juni 1973. Nadat ze eerst in Geluwe woonden, wonen ze sinds 1976 in de Noorderlaan in Menen. Willy was textielarbeider bij Tyber en daarna bij Wever Groep Masureel. Hij houdt van de voetbalsport. Hij was ook scheidsrechter bij KBVB. Liliane werkte ook als textielarbeidster bij Tyber en later als houtbewerkster bij Decospan. Ze hebben twee kinderen, Mariska en Kristof, en vijf kleinkinderen, Auka, Sofian, Geike, Boaz en Noor. Naast een welverdiend applaus van de familie kreeg het koppel ook als geschenk een diploma van de koning, bloemen, een aankoopbon en een gegraveerde vaas. (NVM)