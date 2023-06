Liliane en Erik vieren diamanten jubileum

Liliane Desmedt en Erik Claeys zijn ontvangen in het gemeentehuis van Ledegem, naar aanleiding van hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze trouwden op 11 mei 1963 in het gemeentehuis van Rollegem-Kapelle.

Liliane Desmedt werd geboren op 7 december 1943, als derde in een gezin van zes kinderen. Ze groeide op met één broer en vier zussen. Ze woonden in de Kortrijksestraat in Moorsele. Het gezin Desmedt kwam in de Sint-Jansstraat en later in de Schoolstraat wonen. Als 14-jarige begon Liliane te werken, als stopster in de tapijtensector. Eerst een drietal jaar bij Matton en Debrulle in Frankrijk, later nog een jaar bij Depoortere in Aalbeke en een viertal jaar bij D’Haeyere in Ledegem. Daarna bleef Liliane thuis.

Erik werd geboren op 21 april 1941, als oudste in een gezin van zes kinderen in Ledegem. Hij groeide op met twee zussen en drie broers. Het gezin woonde in de Stationstraat en verhuisde later naar de Sint-Pieterstraat. Erik doorliep de kleuter- en lagere school in Ledegem en trok daarna naar Moeskroen om er een viertal jaar een technische opleiding te volgen. Als 18-jarige startte hij als mecanicien in een atelier in Tourcoing. Vervolgens was hij een vijftal jaar aan de slag bij Tyberghein in Menen. Het grootste deel van zijn loopbaan, 32 jaar tot zijn brugpensioen, werkte hij bij de firma LVD in Gullegem.

Op de bus

Het diamanten echtpaar leerde elkaar kennen op de bus naar het werk. Hun bruiloft vond plaats in ‘t Paradijs in Rollegem-Kapelle. Erik en Liliane woonden aanvankelijk op de Dadizelehoek, tot ze op 15 april 1967 hun woning in de Cardijnlaan betrokken. Het koppel kreeg drie kinderen: Johan, Elsy en Andy.

Erik en Liliane waren jarenlang erg actief binnen het plaatselijke verenigingsleven. Zo was hij voorzitter van seniorenvereniging Okra en maakte zij ook nog deel uit van de Gezinsraad. (Bert Feys)