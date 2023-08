Liliana en Eric zijn een diamanten koppel

Liliana Pieters (79) en Eric Deveeuw (88) vierden samen met familie en vrienden op zondag 13 augustus in café De Tonne op het Rumbeekse Kerkplein hun diamanten huwelijksverjaardag. Schepen Bart Wenes kwam hen namens de stad feliciteren. Ze huwden 60 jaar geleden op 13 augustus 1963 op het stadhuis van Roeselare.

Eric was zijn hele loopbaan actief in het metaalverwerkingsbedrijf Deprez en Liliana vele jaren als kledij sorteerster bij de firma Evadam. Ze zijn de ouders van Patrick en Saskia. Patrick woont met zijn partner Ingrid in Roeselare net als dochter Saskia met haar man Geert Claeys. Ian en Steffie zijn de kleinkinderen. Ferres, Otta, Manse, Iandro, Iandra en Valentine zijn de achterkleinkinderen. Eric was vele jaren scheidsrechter bij het liefhebbersvoetbal, fietsen, bowlen en petanque spelen samen met vrienden in het dienstencentrum Ten Elsberge waren zijn favoriete hobby’s. “Ons mama zorgde voor mijn dochter Steffie en danste graag”, zegt haar dochter Saskia. Ze woonden achtereenvolgens in de Schoolstraat (Beveren), op het Sint-Elooisplein, in de Pastoor Slossestraat (Rumbeke), in de Rumbeeksesteenweg en nu op een appartement in de Ardooisesteenweg. Papa is sinds een drietal weken vaste resident in het woonzorgcentrum Sint-Henricus, waar hij al in kortverblijf verbleef en ook reeds een viertal jaren in het dagcentrum ‘Pluk de dag’. Het was voor mama niet meer mogelijk, ondanks vele externe hulp, om nog voor hem te zorgen. We kozen het feestadres café De Tonne, omdat papa samen met zijn zoon Patrick er vroeger elke zaterdagmorgen hun pintje dronken. Het was voor papa een aangename verrassing. Zestig jaar lief en leed delen kon doordat mama papa in de watten legde en hem tot en met verzorgde, en hij dat erg waardeerde”, bevestigt dochter Saskia. (AD)