Lieven en Lieve uit Ingelmunster vieren hun gouden huwelijksjubileum

Lieven en Lieve Crombez-Vandommele uit de Oostrozebekestraat 284 zijn eind december officieel ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis ter gelegenheid van hun gouden bruiloft.

Lieven (71) – officieel Livin – is de oudste uit een gezin van vijf uit de Oostrozebekestraat in Ingelmunster. Hij werkte als zelfstandige in de carrosseriesector, later spuit- en plaatwerk. Ook nu nog is hij actief. “Volgend jaar ga ik stoppen”, lacht hij.

Lieve (74) – officieel Godelieve – is afkomstig uit Emelgem. Zij was onderwijzeres in de Engelbewaarder, later Sint-Tillo en nu de Stadsparel in Izegem. Ze gaf les aan alle leerjaren, maar de laatste jaren voor haar pensioen was dat vooral aan het derde leerjaar.

Reizen

Vroeger was Lieven actief in het middenstandsleven en bij VZI. Hij gaat twee keer per week biljarten, bezoekt op maandag de volleybalclub en gaat regelmatig naar het voetbal. Op vrijdagavond drinkt hij een pintje op café.

Lieve gaat graag eens op stap met haar tweelingzus. De dinsdag is de vaste dag van afspraak. Op vrijdagvoormiddag trekken ze naar de wekelijkse markt. Vroeger ging ze ook zwemmen, maar door corona viel dat weg.

Lieven en Lieve houden van reizen, vooral in Frankrijk. Een skireis of een visvakantie in Turkije, ook dat spreekt hen allebei aan. Op tv kijkt Lieven naar natuur- en wetenschapprogramma’s. Lieve is dan weer een grote fan van Thuis. Dochter Anja woont in Duitsland. Op vrijdag hebben ze ook een vaste afspraak voor een telefonische babbel.

Koetje Boe

Lieven en Lieve kwamen elkaar een eerste keer tegen in Koetje Boe in Oostrozebeke, een boerderij die door de studentenvereniging werd omgebouwd tot café. Even later kwamen ze elkaar toevallig tegen in de frituur. Romantiek in de frituur, en vanaf dan was het liefde. Zes maanden na de eerste ontmoeting traden ze op 15 december 1972 in het huwelijk in het stadhuis van Izegem. Op 22 december 1972 volgde het kerkelijk huwelijk in Emelgem.

Na hun huwelijk vestigden ze zich direct in de Oostrozebekestraat 284, waar ze nog altijd wonen. Ze kregen twee kinderen: Anja, die getrouwd is met Georg en in Duitsland woont, en Jurgen, die getrouwd is met Greet en in Westende woont. De jubilarissen hebben drie kleinkinderen: Jonas, Kira en Kyril.

Na de toespraak van de burgemeester en de overhandiging van enkele geschenken trok het gouden echtpaar, samen met familie en buren, voor een feestmaaltijd naar ‘t Goed ter Couteren in de Handelsstraat.

(Patrick D.)

