Liefdesvonken in Diedjies leiden tot gouden huwelijksgeluk

Op zondag 27 augustus 2023 werden Arseen Devlamynck en Marleen Sabbe samen met hun dochter Tina, schoonzoon Steven, kleinkind Tina en familieleden uitgenodigd in het kasteel Ter Borcht naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum.

Arseen werd op 13 maart 1949 geboren in Meulebeke als jongste zoon in een gezin van acht kinderen. Vader André runde een landbouwbedrijf in de Veldstraat in Meulebeke en moeder Maria Verschatse ontfermde zich over haar kroostrijk gezin. Na de lagere schooljaren die hij in de Sint-Amandusschool doorliep, trok Arseen naar het VTI in Tielt om er de afdeling houtbewerking te volgen. Hij kon vervolgens 44 jaar aan de slag bij Wilfra keukens in Meulebeke.

Op 60-jarige leeftijd kon Arseen met pensioen. In zijn vrije tijd was hij een fervent wielertoerist bij de Morgenvrienden en bij de Meulebeekse Trappers. Nu houdt hij zich vooral bezig in de tuin en luistert hij heel graag naar muziek. Van 1998 tot december 2003 hield hij samen met zijn echtgenote Marleen Sabbe tijdens de weekends de Veldbloem open.

Marleen Sabbe werd geboren op 14 maart 1952 in Kortrijk. Ze woonde samen met haar broers en zussen in Kuurne. Vader Gerard was aanvankelijk vlasbewerker maar vond later een job als technicus bij Carad. Moeder Jeanne Meersch was huishoudster. Na haar lagere school studeerde Marleen verder aan het Spes Nostra instituut. Ze kon aan de slag in een boekhoudkantoor , werkte enige tijd in de drukkerij van haar broer, kon aan de slag bij Eureka in Meulebeke en eindigde haar loopbaan bij het Wit-Gele Kruis in Harelbeke. In 2010 kon Marleen met brugpensioen.

De twee leerden elkaar kennen in de Diedjies in Kuurne. Ze hielden allebei erg veel van dansen en bleven zo aan elkaar ‘plakken’. Ze trouwden op 18 juli 1973. Arseen en Marleen hebben één dochter, Tina die getrouwd is met Steven Goderis. Hun kleinkind is Lisa (5). Marleen houdt van huishoudelijke taken en van haar kleindochter. Haar vrije tijd vult ze verder op met patience spelen op haar tablet. (LB)