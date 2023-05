Liefde van Dirk en Laurette ontsproot op het tabaksveld

Dirk Devos en Laurette Rosseel waren samen met hun familie en vrienden de eregenodigden in het kasteel Ter Borcht op zaterdag 6 mei naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum.

Dirk Devos werd op 23 juli 1951 geboren in Roeselare. Samen met zijn ouders woonde hij in de Steenstraat in Meulebeke. Vader Georges was aanvankelijk wever van beroep maar hij eindigde zijn actieve loopbaan bij Spano in Oostrozebeke. Moeder Yvona Boudrez was werkzaam in de schoenennijverheid in Izegem. Na zijn lager onderwijs trok Dirk naar Kortrijk waar hij aan het atheneum zijn lager middelbaar onderwijs volgde. Vervolgens nam hij er nog 3 jaar A2 Mechanica bij aan het RITO in Heule. Zijn legerdienst volbracht bij de 5de Linie in Soest. Dirk kon zijn loopbaan starten en eindigen bij Bekaert in Ingelmunster. “Het begin van de jaren zeventig bracht ons niet veel goeds. De oliecrisis zorgde voor wekenlange werkloosheid. Geen ideale omstandigheden voor een koppel dat in 1973 in het huwelijk trad. Gelukkig verbeterde de situatie en in 2007 kon ik met pensioen.” Dirk is altijd een sportieve kerel geweest. Hij doorliep alle jeugdafdelingen bij KFC Meulebeke en speelde ook bij de Studaxen. Ondertussen is Dirk nu al 30 jaar lid van de Meulebeekse Morgenvrienden en is hij een vaste waarde als begeleider bij de fietstochten van Okra.

Knipoogjes

Laurette Rosseel zag het levenslicht op 26 september 1951 in Tielt als derde en jongste dochter van Georges Rosseel, wever van beroep en Celina Lefevre. Na haar lager onderwijs in de Sint-Lutgardisschool startte ze een opleiding kinderverzorgster. Die studies moest ze stoppen door ziekte. Laurette was 9 jaar werkzaam bij de firma Waelkens. “Ik leerde Dirk kennen op het tabaksveld van boer Dobbels in de Elbestraat. Om de tabaksbladeren te drogen, moesten deze eerst genaaid worden, zo’n 80 bladeren per rank. Alles gebeurde manueel. Tussen het werk door werd menig knipoog uitgewisseld. Daar bleef het niet bij. Toen Dirk afzwaaide werd er een feest gegeven in De Haan in Dentergem. Ik was erbij en vanaf dat moment week ik niet meer van zijn zij. We huwden op 26 mei 1973.” Dirk en Laurette zijn de gelukkige ouders van Angelino en Angelique. Ze zijn de fiere grootouders van Lukas, Hannes, Anouk, Maxim, Louise en Rachel. (LB)