Lichtte onderneemster uit Kortemark tientallen koppels op? “We zijn ons geld én ons bruidsboeket kwijt”

Heeft een onderneemster uit Kortemark tientallen mensen opgelicht? De politie onderzoekt meerdere gevallen waarbij de vrouw telkens op dezelfde manier te werk ging. Klanten betaalden voor handgemaakte werkjes, maar kregen na maanden wachten alleen excuses. Michael en Deirdre uit Blankenberge verloren 395 euro en hun bruidsboeket. “Het gaat ons niet om het geld, maar om de emotionele waarde.”

Michael en Deirdre uit Blankenberge stapten op 22 juni 2024 in het huwelijksbootje. Als blijvende herinnering aan de mooiste dag van hun leven wilden ze hun bruidsboeket laten vereeuwigen in epoxy, een soort doorzichtig kunsthars. Een trend die kwam overgewaaid uit de Verenigde Staten, via sociale media als Instagram en Pinterest. (Lees verder onder de foto)

Voorbeelden van boeketjes in epoxy, gedeeld op de Facebookpagina van ‘Epoxy Flower Paradise’. © Facebook

Na een korte zoektocht belandden Michael en zijn vrouw op de Facebookpagina van Epoxy Flower Paradise, de zaak van Malika M. uit de Kortemarkse deelgemeente Handzame. “In het begin verliep de communicatie heel vlot. Twee dagen na ons huwelijk mocht mijn vrouw het boeket al naar haar werkplaats brengen”, vertelt Michael. “De zaakvoerster zei ons dat het zes tot acht weken zou duren voor het klaar was. Maar eenmaal we de betaling van 395 euro via overschrijving in orde gebracht hadden, veranderde het contact. Zo had ze ons beloofd een foto te sturen van hoe ze de bloemen zou schikken, maar we kregen alleen voorbeelden te zien van andere werken.”

Radiostilte

Na enkele weken zonder nieuws begon het koppel zich zorgen te maken. “De vrouw vertelde ons dat zij en haar man in het ziekenhuis waren opgenomen. Daar hadden we begrip voor, maar daarna bleef het duren. Telkens kwam ze met een andere uitleg waarom ze er nog niet had kunnen aan werken.”

“De ene keer waren haar kindjes ziek, de andere keer lag ze zélf in het ziekenhuis. Ze had altijd een ander excuus”

Ondertussen hebben Michael en Deirdre al vier maanden niets meer vernomen van de onderneemster. “Onze berichten en oproepen blijven onbeantwoord en dat terwijl ze foto’s van haar zogenaamde werken deelt in talloze Facebookgroepen voor mensen met trouwplannen. Het lijkt wel alsof ze ons volledig geblokkeerd heeft. Ook haar website is niet meer actief. We hebben klacht ingediend bij de politie, want wij zijn ons geld én ons bruidsboeket kwijt. Het gaat ons vooral om de emotionele waarde.”

Tot 3.000 euro

Het koppel uit Blankenberge is niet alleen. Ook Jonathan en Katrien uit Ruddervoorde bij Oostkamp stapten naar de politie met een klacht tegen de zaakvoerster van Epoxy Flower Paradise. Zij betaalden 185 euro om hun bruidsboeket te laten vereeuwigen in epoxy. “Dat zou zogezegd maar drie weken duren, maar die vrouw kwam met het ene na het andere excuus. Eerst waren haar kindjes ziek, dan was er iets mis met de tweede laag en uiteindelijk bleek ze zogezegd zelf in het ziekenhuis te liggen…”

“Ik vrees dat ze door de jaren heen al meer dan 100 slachtoffers gemaakt heeft, tot zelfs in Nederland”

Mogelijk zijn er nog veel meer slachtoffers. Op Facebook wordt gewaarschuwd voor de praktijken van de vrouw. “Ik vrees dat ze door de jaren heen al meer dan 100 slachtoffers gemaakt heeft, tot zelfs in Nederland”, zucht Michael, die contact had met heel wat lotgenoten. “Ze gaat telkens op dezelfde manier te werk: nadat mensen een bestelling plaatsen en betalen krijgen ze excuses te horen, waarna uiteindelijk radiostilte volgt. Het gaat om bedragen van 30 tot 400 euro en uitzonderlijk zelfs een bestelling van 3.000 euro. Ondertussen proberen we met enkele gedupeerden te kijken bij welk politiebureau iedereen een klacht heeft ingediend, zodat we een groot dossier kunnen opstellen.”

Onderzoek loopt

Bij de politiezone Het Houtsche bevestigen ze dat er een onderzoek loopt. “We hebben een pv opgesteld en gaan op zoek naar andere gedupeerden”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch. “Wie ook slachtoffer geworden is, kan klacht indienen bij de lokale politie. Het onderzoek loopt volop, maar we zullen alle betrokken partijen contacteren.”

Onze redactie contacteerde Malika M., maar ze wenste niet te reageren.