Lia en Leon vieren hun platinum huwelijk

Lia Noppe (92) en Leon Claus (93) vormen al 70 jaar officieel een paar. Ze kregen dan ook welverdiende felicitaties van familie en het gemeentebestuur.

Lia Noppe en Leon Claus woonden indertijd dicht bij elkaar. Lia in de Steenstraat in Heule, Leon in de Roeselarestraat in Gullegem, evenwijdige straten. Het werd liefde op het eerste gezicht en ze huwden op 4 augustus 1953, zeventig jaar geleden. Ze gingen wonen in de Moorselesteenweg, nu Hondschotestraat.

Lia werkte als spinster tot Marc werd geboren. Leon was wever bij ‘Praiters’ in Heule en na avondschool te volgen, werd hij meestergast bij de firma Cleppe-Claerbout. Ze gingen vaak naar de cinema en daarna te voet naar Kortrijk voor frietjes van het frietkot.

Uitstappen en reizen is een rode draad in hun leven. Bohan in de Ardennen, de badsteden en vooral Nieuwpoort. Lia’s tante verbleef er als Arme Klare en ze gingen er kilo’s garnalen kopen om thuis te pellen. Ze reisden door Europa naar Slovenië, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Duitsland en Luxemburg.

Ondertussen zijn er kleinkinderen Ine en Jonas, en zijn ze overgrootouders geworden van Julie, Jerom, Lise en Lien. Ze verblijven in het woonzorgcentrum het Gulleheem en genieten van de bezoekjes. Ze hopen op nog enkele jaren en zijn dankbaar voor de goede verzorging door het voltallige personeel. (HV)