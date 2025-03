Leopold en Diane zijn briljanten paar

Leopold Baert (88) en Diane Ollevier (83) vierden hun briljanten huwelijksjubileum. Ze trouwden op 20 februari 1960 en wonen in de Lange Torhoutstraat in Ieper.

Leopold en Diane zijn rasechte Ieperlingen en werden beiden geboren in de maand februari: Leopold op 18 februari 1937 en Diane op 12 februari 1942. Ze hebben drie kinderen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Leopold volgde een opleiding als timmerman, maar hielp met zijn vader mee in de garage. “Zo kreeg ik de smaak te pakken”, vertelt Leopold. “Ik ging graag uit in Ieper, in dancing Lido in de D’Hondtstraat en ook in café Brouwershof op de hoek van de Mergelynckstraat met de D’Hondtstraat. Daar leerde ik Diane kennen en het klikte meteen. Ik volgde nog een drietal jaar een opleiding bij Degraeve als carrossier en ging dan aan de slag bij Vanderbauwhede in de Mercedesgarage, waar ik werkte tot aan mijn brugpensioen.” Diane werkte als onderhoudswerkvrouw in wasserij De Zon en nadien bij Klippan, tot het bedrijf de deuren sloot. Toen de kinderen het huis uit waren, werkte ze ook nog bij Familiehulp.

Legercarrière

“Onze zoon Rudy (61) ging naar de Koninklijke Militaire School. Hij kreeg een opleiding in de Verenigde Staten en zijn echtgenote An Staelens ging mee. Daar werd kleindochter Sarah geboren en nadien volgden nog hun zonen Niels-Arne en Jensen. Rudy was commandant in Lombardsijde, werd luitenant-kolonel en directeur van de artillerieschool in Brasschaat. Hij zorgde er ook voor dat de bunker onder de Kemmelberg voor het publiek werd opengesteld”, vertellen ze trots. “Onze tweede zoon Gino (58) zat ook bij het leger, maar hield het na zestien jaar voor bekeken. Hij is getrouwd met Laurence Molein en werkte bij SKT in Ieper. Onze dochter Nancy (55) is getrouwd met Alain Dubois. Zij hebben twee dochters: Mindy en Kelly.” Er zijn ook twee achterkleinkinderen: Liam en Louise. (EG)